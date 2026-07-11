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Volkswagen представил Jetta M6 с электромотором мощностью 145 кВт для Китая

11-07-2026, 08:53

Бренд Jetta, принадлежащий Volkswagen, представил первый полностью электрический седан M6. Данные о модели появились в официальных документах Министерства промышленности и информационных технологий Китая, где раскрыты основные характеристики автомобиля.

Как сообщает регуляторная документация, Jetta M6 получил кузов в стиле фастбэк и колесную базу длиной 2 820 мм. Габариты машины составляют 4 806 мм в длину, 1 500 мм в высоту и от 1 868 до 1 895 мм в ширину в зависимости от версии. Среди особенностей внешности указаны скрытые дверные ручки и расположенный на переднем правом крыле зарядный порт.

Автомобиль оснащен одним электромотором производства Hunan CRRC Times Electric. В линейке предусмотрены две версии силовой установки: базовая развивает максимальную мощность 113 кВт и имеет номинальный показатель 57 кВт, а более мощная версия получила 145 кВт пиковой мощности и 62 кВт номинальной. Максимальная скорость составляет 166 и 172 км/ч соответственно. В обеих модификациях используются литий-ионные батареи китайской компании CALB, а сборка аккумуляторных блоков выполняется на предприятии совместного предприятия FAW-Volkswagen.

Масса автомобиля без нагрузки варьируется от 1 557 до 1 628 кг. В оснащение входят антиблокировочная система тормозов BWI Group, колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов, а также различные дополнительные опции, включая панорамную крышу, камеры на боковых крыльях и системы контроля давления в шинах.

Выход Jetta M6 продолжает стратегию Volkswagen по развитию доступных электромобилей для китайского рынка. Ранее бренд заявлял о планах выйти в сегмент машин стоимостью около 102 041 юаня. Появление нового седана должно помочь компании усилить позиции среди покупателей недорогих электрокаров на фоне снижения продаж Volkswagen в Китае. По данным China EV DataTracker, в июне 2026 года оптовые продажи Volkswagen на китайском рынке составили 102 840 автомобилей, что на 5,5% больше показателя предыдущего месяца, но на 41,4% меньше в годовом выражении.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
Volkswagen хочет сократить модельный ряд на 50% и изменить структуру концерна к 2030 году
Категории / Новинки
Volkswagen представил Jetta M6 с электромотором мощностью 145 кВт для Китая
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