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Volkswagen хочет сократить модельный ряд на 50% и изменить структуру концерна к 2030 году

11-07-2026, 09:03

Volkswagen хочет сократить модельный ряд на 50% и изменить структуру концерна к 2030 году

Volkswagen Group готовит масштабную реструктуризацию, в рамках которой концерн может сократить модельный ряд примерно на 50%. Изменения связаны с ростом конкуренции со стороны китайских производителей и направлены на повышение эффективности компании к 2030 году.

Как сообщает руководство Volkswagen, концерн планирует снизить сложность ассортимента на 75% и сосредоточиться на наиболее востребованных сегментах рынка. Глава компании Оливер Блюм заявил, что целью является создание более эффективной структуры с сильными брендами, новыми технологиями и устойчивыми финансовыми результатами.

В рамках преобразований Volkswagen намерен переориентировать производственные мощности на выпуск около 9 млн автомобилей в год. При этом компания пока не раскрыла, какие именно модели будут сняты с производства и когда это произойдет.

Наибольшие изменения могут затронуть менее прибыльные и плохо продающиеся автомобили. Под угрозой могут оказаться часть электромобилей Volkswagen и Audi, включая VW ID.Buzz, некоторые версии Audi A3, а также отдельные модели вроде Audi A7 и A6 Sportback e-tron. Будущее Porsche Panamera и Taycan также оказалось менее определенным, хотя Porsche 911 продолжит развитие на новой платформе.

Премиальные марки Bentley и Lamborghini, вероятно, столкнутся в основном с сокращением числа доступных комплектаций, а не моделей. Однако уменьшение возможностей индивидуальной настройки может повлиять на их традиционную стратегию. Реструктуризация Volkswagen отражает изменения на мировом авторынке, где китайские компании усиливают позиции и заставляют крупнейших производителей пересматривать свои планы.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
Volkswagen хочет сократить модельный ряд на 50% и изменить структуру концерна к 2030 году
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