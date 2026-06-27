Kia Rio и Hyundai Solaris возглавили рейтинг популярных авто у россиян до 25 лет в 2026 году

По данным сервиса «Авто.ру», молодые россияне в возрасте до 25 лет чаще всего интересуются подержанными автомобилями возрастом от 10 до 14 лет в сегменте до 1,5 млн рублей. В январе–мае 2026 года интерес к этому сегменту вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На автомобили возрастом 10–14 лет приходится более трети всех просмотров объявлений, второй по популярности группой являются машины возрастом 15–19 лет — около четверти просмотров. На вторичном рынке лидирует кузов «седан» (40% просмотров), тогда как кроссоверы занимают лишь 28%. Наиболее популярными странами-производителями остаются Япония и Германия, к которым активно подтягивается Южная Корея. Китайские марки в данной ценовой категории фактически не представлены.

Структура популярных моделей зависит от возраста автомобиля. Среди машин не старше 5 лет доминируют отечественные марки: Lada Granta, Vesta и Niva. В диапазоне 6–14 лет лидируют Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Среди автомобилей старше 20 лет молодёжь выбирает немецкий премиум: BMW 3-й и 5-й серий, Mercedes-Benz E-Class, а также Volkswagen Passat и Toyota Corolla